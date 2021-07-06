НОВИНИБілий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США передумали запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу" – медіа
Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією
Фото: з вільних джерел
Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена.
"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією", - пише видання.
Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. У інтерв’ю Axios Володимир Зеленський наголосив, що вважає важливим проведення консультацій з американським президентом перед його зустріччю з Путіним.
"Я розумію, що через вже існуючі плани президента США і його щільний графік вони (консультації. – Ред.) цілком можуть не відбутися, але цей вибір буде тільки за ним", - сказав Зеленський, додавши, що готовий зустрітися з Байденом у "будь-який момент і в будь-якій точці планети".
У відповідь на запитання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж із Зеленським, президент України сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".
Нагадаємо, Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України".
В США, коментуючи зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.
Читайте також: Білий дім анонсував деталі першого зарубіжного турне Байдена
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 06 2021 10:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті
- ФОТО Meizu представила смарт-годинник, який повністю заряджається за 45 хвилин
- ФОТО Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles