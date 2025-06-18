США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю

Перші два прибули на Близький схід ще того тижня.

Ударна група на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford має бути у зоні європейського командування США вже наступного тижня.

Про це повідомляє телеканал СNN.

Авіаносна група перебуватиме в східній частині Середземного моря поблизу Ізраїлю на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Видання пише, що заплановане ще з кінця минулого року розгортання USS Ford набуває особливого значення через ескалацію.

Також паралельно ще один американський авіаносець прямує на Близький Схід і він або замінить USS Carl Vinson, або приєднається до нього.

Додамо, що саме авіаносці відіграють ключову роль у демонстрації військової потужності США і здатні оперативно реагувати на кризові ситуації в будь-якому регіоні світу.

Кораблі цього класу несуть десятки винищувачів для ударних операцій, можуть перехоплювати ракети й безпілотники та супроводжуються бойовими суднами для захисту від загроз із повітря, морської поверхні та з-під води.

Ще від 13 червня США почали перекидати війська на Близький Схід.