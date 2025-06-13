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США перекидають війська на Близький Схід – ЗМІ

13 червня 2025, 20:54
США перекидають війська на Близький Схід – ЗМІ
Фото: cnn.com
Команду від Вашингтона отримали щонайменше два есмінці.

Пентагон направив есмінці до Східного Середземномор’я у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану і загрозу з боку Тегерана.

Про це інформує агенція AP News.

Два анонімних американських чиновника сказали, що військові ресурси США переміщуються у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та можливу відповідну атаку Тегерана.

Вони додали, що Військово-морські сили США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а другому есмінцю - почати рух вперед, щоб він був готовий до дії на вимогу Вашингтона.

Крім того, один із чиновників сказав, що Трамп проводить зустріч із керівниками Ради національної безпеки для обговорення ситуації.

Протягом останньої доби Ізраїль завдав удару по більше ніж сотні цілей на території Ірану.

 

СШАБлизький Східесмінець

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