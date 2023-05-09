Матеріали:
Теми:

США перекинули в Естонію винищувачі F-22

09 травня 2023, 13:13
США перекинули в Естонію винищувачі F-22
F-22 Фото: AFP
Ескадрилью багатоцільових винищувачі 5-го покоління F-22 Raptor перемістили на естонську авіабазу Емарі.

Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил США.

Ці літаки підтримують місію повітряного захисту Об’єднаних збройних сил НАТО вздовж східного флангу і були перекинуті для стримування агресії в регіоні Балтійського моря. 

Винищувачі перемістили в Естонію з Польщі для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.

Крім того, в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS. Також британські винищувачі Typhoon, які перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою, заявили ВПС США.

 

f-22RaptorЕстонія

Останні матеріали

Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Політика
Ситуація в росії не така погана, як у радянські часи. Вона значно гірша – New York Times
Переклад iPress – 09 травня 2023, 17:04
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Політика
Захід має стати єдиним фронтом проти путіна. Зосередьтеся на війні, а не лише на битвах – генерал США Джеймс Дубік
Переклад iPress – 09 травня 2023, 13:04
Стримування росії провалилося. Тож вона має повірити, що Захід хоче і може завдати їй болю – Едвард Лукас
Політика
Стримування росії провалилося. Тож вона має повірити, що Захід хоче і може завдати їй болю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 травня 2023, 09:47
Політика
"Патріоти" проти "Кінжалів" чи демократія проти диктатур. Диктатури, як правило, неефективні у війні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 травня 2023, 17:03
Концепція нової росії.
Політика
Концепція нової росії. "Євразійська" зацикленість путіна свідчить про його амбіції за межами України – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 08 травня 2023, 12:53
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Політика
російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News
Переклад iPress – 08 травня 2023, 10:04
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Cуспільство
Успішний контрудар України у Бахмуті. Кадиров пообіцяв ввести свої війська, якщо Ваґнер відійде – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2023, 20:23
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила
Політика
путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила "Кінжал", це означає, що можна збивати і оснащені ядерними боєголовками ракети – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2023, 15:47
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється