США перекинули в Естонію винищувачі F-22

Ескадрилью багатоцільових винищувачі 5-го покоління F-22 Raptor перемістили на естонську авіабазу Емарі.

Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил США.

Ці літаки підтримують місію повітряного захисту Об’єднаних збройних сил НАТО вздовж східного флангу і були перекинуті для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.

Винищувачі перемістили в Естонію з Польщі для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.

Крім того, в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS. Також британські винищувачі Typhoon, які перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою, заявили ВПС США.