США перекинули в Естонію винищувачі F-22
Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил США.
Ці літаки підтримують місію повітряного захисту Об’єднаних збройних сил НАТО вздовж східного флангу і були перекинуті для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.
Винищувачі перемістили в Естонію з Польщі для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.
Крім того, в Латвії збройні сили Іспанії розгорнули систему протиповітряної оборони NASAMS. Також британські винищувачі Typhoon, які перебувають в Естонії, здійснюють патрулювання повітряного простору над Балтикою, заявили ВПС США.
Також стало відомо, що Польща передала Україні ще 10 винищувачів МіГ-29.