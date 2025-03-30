США переорієнтовують армію на стримування Китаю – WP

Потенційне вторгнення Китаю на Тайвань є пріоритетною загрозою, що перевищує інші можливі виклики, зазначив Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет планує змінити стратегічні пріоритети збройних сил, зосередившись на стримуванні можливого вторгнення Китаю на Тайвань та зміцненні внутрішньої оборони. Для цього Вашингтон розраховує передати частину оборонних обов’язків своїм європейським та іншим союзникам.

Про це йдеться у секретному внутрішньому меморандумі, на який посилається The Washington Post.

Документ під назвою "Тимчасове стратегічне керівництво з національної оборони", більшість уривків якого має гриф "таємно", був розісланий у Пентагоні в середині березня та підписаний самим Гегсетом. У ньому йдеться про реалізацію концепції президента Дональда Трампа щодо підготовки США до можливої війни з Китаєм та захисту національної безпеки, включно з такими стратегічними точками, як Гренландія та Панамський канал.

Окрім переорієнтації військових ресурсів на Індо-Тихоокеанський регіон, меморандум також визначає нові завдання для Міноборони США. Зокрема, військовим наказано активніше боротися з нелегальною міграцією та наркоторгівлею.