ПОЛІТИКА НОВИНИЗбройні сили США перейшли до завершальної фази евакуації з Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США перейшли до фінальної фази евакуації з Афганістану
Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Reuters.
Наразі в аеропорту Кабула очікують на евакуацію понад тисяча мирних жителів. Натовп перед воротами аеропорту став розсіюватися. Це пов'язано з попередженням про можливий напад.
Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер унаслідок підриву терориста-смертника в аеропорту Кабула загинули близько 200 осіб, у тому числі 13 американських військовослужбовців.
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