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США перейшли до фінальної фази евакуації з Афганістану

Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою
Збройні сили США перейшли до завершальної фази евакуації з Афганістану.
США перейшли до фінальної фази евакуації з Афганістану Фото: Ukrinform
Про це повідомляє  Reuters. 
 
Наразі в аеропорту Кабула очікують на евакуацію понад тисяча мирних жителів. Натовп перед воротами аеропорту став розсіюватися. Це пов'язано з попередженням про можливий напад.
 
Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою.
 
Як повідомляв Укрінформ, у четвер унаслідок підриву терориста-смертника в аеропорту Кабула загинули близько 200 осіб, у тому числі 13 американських військовослужбовців.
 
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29 08 2021 11:20
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