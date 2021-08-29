США перейшли до фінальної фази евакуації з Афганістану

Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою

Збройні сили США перейшли до завершальної фази евакуації з Афганістану.

Наразі в аеропорту Кабула очікують на евакуацію понад тисяча мирних жителів. Натовп перед воротами аеропорту став розсіюватися. Це пов'язано з попередженням про можливий напад.

Посольство закликало американців негайно залишити зону летовища у зв'язку з реальною загрозою.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер унаслідок підриву терориста-смертника в аеропорту Кабула загинули близько 200 осіб, у тому числі 13 американських військовослужбовців.