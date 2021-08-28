В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року

Хоча на цю мить ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував

Агентство Організації Об’єднаних націй у справах біженців заявляє, що готується до 500 тис. біженців з Афганістану до кінця року, оскільки ескалація насильства призводить до подальшого переселення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ситуація в Афганістані після захоплення талібів "залишається невизначеною і може стрімко розвиватися", заявило 27 серпня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Передбачається, що додаткові 500 тисяч людей можуть долучитися до 2,2 мільйона афганців, які вже зареєстровані як біженці за кордоном – більшість перебуває в Пакистані та Ірані.

Агентство ООН наводить оцінки, за якими лише цього року через конфлікт 558 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Майже всі вони – жінки та діти.

За оцінками, 500 тисяч нових біженців у регіоні "є найгіршим сценарієм" - сказала заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс на брифінгу для журналістів у Женеві.

Посадовиця додала, що кілька тисяч афганців щодня в’їжджають до Ірану, тоді як торговці продовжують їхати туди і назад з Афганістану в Пакистан.

"Хоча на цю мить ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", – додала вона.

УВКБ ООН закликає всі сусідні країни тримати свої кордони відкритими для людей, які шукають безпеки.

За словами Клементс, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді провів переговори з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими донорами про фінансову підтримку плану агентства щодо надання притулку та догляду за людьми, які виїхали з Афганістану.

Наджиба Вазедафост, генеральна директорка Азіатсько-Тихоокеанської мережі біженців, попередила про "настання темряви" в Афганістані. Вазедафост повідомила журналістам, що люди телефонують на телефон довіри про афганську кризу, повідомляючи про страти, побиття та утиски засобів масової інформації та радіостанцій.

Це сталося за кілька годин після того, як уряди кількох західних держав закликали своїх громадян триматися подалі від аеропорту через загрозу нападу з боку терористів.

Президент США Джо Байден заявив, що наказав військовим командувачам розробити оперативні плани з завдання ударів по об'єктах і ватажках ІД.

В аеропорту Кабула панує хаос з того часу, як 15 серпня таліби захопили афганську столицю і проголосили утворення Ісламського емірату Афганістан. Багато країн, у тому числі Україна, відправляють до Кабула літаки для евакуації громадян.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс координує дії з метою забезпечення евакуації людей з Кабула.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" може заборонити евакуацію з Кабула після 31 серпня.