НОВИНИЄврокомісія закликає країни ЄС активізувати свою участь в евакуації біженців з Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія закликала приймати біженців з Афганістану
Ми не повинні чекати, поки люди прибудуть до зовнішніх кордонів Європейського Союзу
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
За словами комісара з внутрішніх справ ЄС Ілви Йоганссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на переселення біженців з Афганістану. Як зазначається, жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці, передає Укрінформ.
За словами комісара з внутрішніх справ ЄС Ілви Йоганссон, Єврокомісія закликає до збільшення квот на переселення біженців з Афганістану. Як зазначається, жінки на території країни після її захоплення "Талібаном" перебувають в особливій небезпеці.
"Ми не повинні чекати, поки люди прибудуть до зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Це не вихід. Ми повинні запобігти тому, щоб люди прямували до країн ЄС використовуючи небезпечні, нерегулярні та неконтрольовані маршрути, що контролюють контрабандисти", - йдеться у заяві.
"Ситуація в Афганістані явно небезпечна, і певний час вона не буде безпечною. Тому ми не можемо змушувати людей повертатися до Афганістану", - додала Йоганссон.
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19 08 2021 14:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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