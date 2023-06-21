Матеріали:
Теми:

США підтримують економічне відновлення України – Держдеп

21 червня 2023, 11:57
США підтримують економічне відновлення України – Держдеп
Фото: dpa-international.com
Білий дім націлений на підтримку процесу відбудови України.

Крім того, тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів",  заявляють в Держдепі. 

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен запевнив, що США віддані взаємодії з приватним сектором, аби забезпечити модернізацію та відродження України.

Раніше стало відомо, що Британія оголосить новий пакет фінансової допомоги Україні.
Українадерждеп

Останні матеріали

Альтернативна реальність. російська еліта
Політика
Альтернативна реальність. російська еліта "не відчуває" війни та навіть заробляє на ній – Daily Beast
20 червня 2023, 18:00
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
Політика
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
20 червня 2023, 13:15
Операція
Політика
Операція "ліквідація". росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times
20 червня 2023, 10:00
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється