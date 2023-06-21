США підтримують економічне відновлення України – Держдеп

Білий дім націлений на підтримку процесу відбудови України.

Крім того, тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", заявляють в Держдепі.

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен запевнив, що США віддані взаємодії з приватним сектором, аби забезпечити модернізацію та відродження України.