США підтримують економічне відновлення України – Держдеп
Крім того, тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", заявляють в Держдепі.
Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен запевнив, що США віддані взаємодії з приватним сектором, аби забезпечити модернізацію та відродження України.Раніше стало відомо, що Британія оголосить новий пакет фінансової допомоги Україні.