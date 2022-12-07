США підтримують передачу Україні танків Leopard – ЗМІ

Сполучені Штати сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.

Про це повідомляє FAZ.

Два джерела, які мають доступ до інформації з обох країн, підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорював цю тему з радником канцлера із зовнішньої політики Єнсом Плетнером у жовтні. За словами одного зі співрозмовників, Салліван сказав, що Сполучені Штати вітали б таку поставку, однак це має відбутися за ініціативи Німеччини.

Інше джерело зазначило, що Салліван натякнув Плетнеру, що було б "добре", аби Україна отримала ці танки.

В уряді Німеччини не спростували цієї інформації, а спікер зазначив, що кабінет канцлера Олафа Шольца тримає постійний контакт з союзниками, особливо зі США, щодо допомоги Україні. У самій Німеччині не раз заявляли, що не можуть передати танки, оскільки ніхто з союзників цього не зробив.

Експерти ж пояснюють, що існує низка причин, чому українським військовим необхідні саме танки Leopard 2. Найголовніше, що це озброєння є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б обслуговувати їх одразу в Польщі. З американськими танками поки що такий варіант неможливий.

За даними видання, тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни.

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