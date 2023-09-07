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ПОЛІТИКА

США планує незабаром надіслати ще більше касетних боєприпасів – NYT

07 вересня 2023, 09:42
США планує незабаром надіслати ще більше касетних боєприпасів – NYT
Касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

США збираються надіслати Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє  The New York Time.

Видання, посилаючись на американських чиновників, заявляє, що українська армія незабаром може отримати нову партію касетних снарядів.

"Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром", - йдеться у матеріалі.

При цьому видання з посиланням на українських військових зазначає, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

"Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається", - сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це стало тимчасовим вирішенням проблеми з постачанням артилерійських снарядів.

Під час візиту до Києва Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову підтримку для України в розмірі 1 мільярда доларів. За його словами, ця допомога допоможе зберегти та посилити прогрес, що намітився в українському контрнаступі. До мільярдного пакету увійшла як воєнна, так і гуманітарна допомога, а також підтримка бюджету України.

СШАвійнакасетні боєприпаси

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