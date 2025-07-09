Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США планують збільшити запас ракет до систем Patriot

09 липня 2025, 19:51
США планують збільшити запас ракет до систем Patriot
джерело slovoidilo
Усього за два роки збільшення може відбутися на 30%.

Американська армія планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі до систем Patriot цього року. 

Також там неофіційно вчетверо збільшили загальний обсяг закупівель цих озброєнь, передає агенція Bloomberg.

Американскі топ військові в квітні рекомендували підвищити план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773, згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік.

Така цифра показує, що ставки американської армії на ракети до Patriot ростуть, адже стають все більш затребуваними у зв'язку з прагненням США, їх союзників і партнерів посилити протиповітряну і протиракетну оборону.

Україна також покладається на батареї Patriot та ракети до них для захисту своїх населених пунктів від російських атак.

Крім того, бюджетні документи армії США показують, що до 2024 фінансового року було придбано 2047 ракет PAC-3 MSE, а також ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

Армія уже запросила 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році – 549,6 млн доларів з базового бюджету та 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", яка покликана зміцнити оборону НАТО в Європі.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав законопроєкт про податки і видатки, на оборону виділено додаткові мільярди доларів, а на придбання ще 96 перехоплювачів буде виділено 366 мільйонів доларів.

Ще навесні компанія Lockheed Martin заявила, що її "команда PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників" минулого року, поставивши 500 ракет.

"Це більше ніж 30% збільшення виробництва порівняно з 2023 роком", – заявила компанія і додала, що цього року планує ще на 20% збільшити виробництво.

Раніше у Берліні підтвердили "інтенсивні переговори" з США щодо Patriot для України.

 

СШАарміяPatriot

Останні матеріали

Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Україні шалено не вистачає зенітних ракет. росіяни прагнуть загнати ЗСУ в котли біля Костянтинівки та Покровська – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2025, 07:18
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Політика
Данія довгий час була євроскептичною країною. Дональд Трамп допоміг змінити це – CNN
Переклад iPress – 07 липня 2025, 16:01
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Технології
Дрони-перехоплювачі вирішать долю Європи. Що розробляють Україна та Захід – The Telegraph
Переклад iPress – 07 липня 2025, 11:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється