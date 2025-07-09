Усього за два роки збільшення може відбутися на 30%.

Американська армія планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі до систем Patriot цього року.

Також там неофіційно вчетверо збільшили загальний обсяг закупівель цих озброєнь, передає агенція Bloomberg.

Американскі топ військові в квітні рекомендували підвищити план закупівлі найсучасніших перехоплювачів Patriot з 3376 до 13 773, згідно з документами, що супроводжують запит на бюджет на 2026 фінансовий рік.

Така цифра показує, що ставки американської армії на ракети до Patriot ростуть, адже стають все більш затребуваними у зв'язку з прагненням США, їх союзників і партнерів посилити протиповітряну і протиракетну оборону.

Україна також покладається на батареї Patriot та ракети до них для захисту своїх населених пунктів від російських атак.

Крім того, бюджетні документи армії США показують, що до 2024 фінансового року було придбано 2047 ракет PAC-3 MSE, а також ще 230 у 2024 році та 214 цього року.

Армія уже запросила 945,9 млн доларів на закупівлю 224 ракет у 2026 році – 549,6 млн доларів з базового бюджету та 396,3 млн доларів на підтримку операції "Атлантична рішучість", яка покликана зміцнити оборону НАТО в Європі.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав законопроєкт про податки і видатки, на оборону виділено додаткові мільярди доларів, а на придбання ще 96 перехоплювачів буде виділено 366 мільйонів доларів.

Ще навесні компанія Lockheed Martin заявила, що її "команда PAC-3 значно збільшила обсяги виробництва і досягла нових рекордних показників" минулого року, поставивши 500 ракет.

"Це більше ніж 30% збільшення виробництва порівняно з 2023 роком", – заявила компанія і додала, що цього року планує ще на 20% збільшити виробництво.

Раніше у Берліні підтвердили "інтенсивні переговори" з США щодо Patriot для України.