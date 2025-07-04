У Берліні підтвердили "інтенсивні переговори" з США щодо Patriot для України

Це питання під особистим контролем канцлера Фрідріха Мерца.

Уряд Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot через те, що москва продовжує свої масовані атаки, а Вашингтон призупинив поставки деяких озброєнь українським Силам оборони.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає агенція Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

"Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", – сказав він.

Раніше ми писали, що Мерц добивається таємної збройової угоди з Трампом для України.