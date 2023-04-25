США планують передати Abrams Україні до кінця року

Танки, які незабаром переправлять до Німеччини, призначатимуться лише для навчання ЗСУ. А бойові одиниці поїдуть на фронт пізніше.

Пентагон планує передати Україні танки М1 Abrams до кінця року.

Про це під час брифінгу 24 квітня заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, повідомляє агентство Укрінформ.

Він зазначив, що Abrams, які Штати незабаром перекинуть до Німеччини, використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів у Графенвері, та відрізнятимуться від бойових танків, які будуть надані Україні окремо.

"Ці танки (які будуть відправлені до Німеччини - ред.) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну", - уточнив генерал.

Він додав, що навчальні танки виділяються не із запасів американської армії, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

За словами Райдера, бойові М1 Abrams, призначені для ЗСУ, оснащуватимуться відповідно до специфіки реальних бойових дій в Україні.

Представник Пентагону очікує, що остаточна підготовка українських військових та передача в Україну М1 Abrams відбудеться впродовж періоду до кінця року.

Нагадаємо, США розпочнуть навчання українських військових на танках Abrams вже найближчими тижнями.