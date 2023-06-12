США планують розширити Радбез ООН – WP

Про нього планують оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку вже цієї осені.

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, та додати до неї шість нових постійних членів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. Про нього планують оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку вже цієї осені.

США планують включити шість нових постійних членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Нагадаємо, нещодавно Генсек ООН заявив про необхідність реформувати Раду Безпеки ООН.