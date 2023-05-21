Також генсек ООН заявив про необхідність реформувати Бреттон-Вудську систему.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що настав час реформувати як Раду Безпеки, так і систему Бреттон-Вудс, щоб вони відповідали "реаліям сьогоднішнього світу".

Виступаючи в неділю на прес-конференції в японській Хіросімі, де проходила зустріч лідерів "Великої сімки", Гутерреш сказав, що обидва інститути відображають відносини сил 1945 року та потребують оновлення.

Про це пише Reuters.

"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала недієздатною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь, викликаних пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної системи безпеки", - заявив Гутерреш.

За його словами, на саміті G7 серед країн, що розвиваються зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів або "позбавлення від розчарувань" глобального півдня.

"Тепер ми побачимо, яким є вплив дискусій, які відбулися тут, у Хіросімі. Члени G7 змогли провести переговори з деякими з найважливіших економік світу, що розвиваються", - сказав Гутерреш.

Як зазначає Reuters, приймаюча саміт G7 Японія спеціально запросила представників так званого глобального Півдня в Хіросіму для переговорів. Серед запрошених були прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і президент Індонезії Джоко Відодо.

Бреттон-Вудська система це міжнародна валютна система регулювання комерційних та фінансових відносин між країнами, що підписали та ратифікували Бреттон-Вудську угоду 1944 року.Ця система стала першим прикладом впровадження узгодженого грошового порядку значною кількістю незалежних держав.

Основним принципом функціонування Бреттон-Вудської валютної системи досі є збереження ролі золота як платіжного засобу та розрахункової одиниці у міжнародному обігу.

Радбез ООН був створений в 1045 році. Його головна мета це відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Попри те, що ця організація покликана забезпечувати мир та безпеку в країнах, росія досі є її членом. Українські чиновники вже не один місяці вимагають виключення рф з Ради безпеки, адже вона посідає своє місце там незаконно.

За даними МВФ, економічний вплив багатих країн G7 скоротився за останні 30 років, і в 2023 році на нього припадало 29,9% світового ВВП порівняно з 50,7% у 1980 році.