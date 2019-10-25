США почали процес депортації росіянки Бутіної на батьківщину У п'ятницю вона вийде з в'язниці і буде депортована в Росію

Росіянка Марія Бутіна, яка визнала себе винною в спробі увійти до політичного кола Республіканської партії США, щоб вплинути на політику щодо Росії, в п'ятницю вийде з в'язниці і буде депортована на батьківщину в супроводі двох агентів імміграційно-митної служби (ICE).

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США почали процес депортації росіянки Бутіної на батьківщину про це розповів виданню Washington Examiner її адвокат Роберт Дрісколл, передає LB.ua. Російське видання "РІА Новости", посилаючись на заяву посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова, повідомляє, що Бутіна прибуде в Москву вранці 26 жовтня. Раніше офіційний представник Бутіної підтвердив, що вона підписала документи про звільнення з в'язниці. В імміграційно-митній службі повідомили про подання відповідного повідомлення на ім'я Бутіної. Це означає, що після виходу з в'язниці в Таллахассі, штат Флорида, росіянку передадуть у підпорядкування ICE, яке домагається її депортації на батьківщину. До моменту депортації Бутіна перебуватиме під вартою агентів ICE. У російському посольстві у Вашингтоні раніше повідомили, що "формальних перешкод для повернення Бутіної немає", а її закордонний паспорт "завчасно передали імміграційній владі США для прискорення депортації". Нагадаємо, що Україна видала Ізраїлю громадянина цієї країни Амоса Дова Сільвера, який заснував мережу для поширення наркотиків TeleGrass.

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