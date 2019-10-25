США почали процес депортації росіянки Бутіної на батьківщину
США почали процес депортації росіянки Бутіної на батьківщину про це розповів виданню Washington Examiner її адвокат Роберт Дрісколл, передає LB.ua.
Російське видання "РІА Новости", посилаючись на заяву посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова, повідомляє, що Бутіна прибуде в Москву вранці 26 жовтня.
Раніше офіційний представник Бутіної підтвердив, що вона підписала документи про звільнення з в'язниці. В імміграційно-митній службі повідомили про подання відповідного повідомлення на ім'я Бутіної. Це означає, що після виходу з в'язниці в Таллахассі, штат Флорида, росіянку передадуть у підпорядкування ICE, яке домагається її депортації на батьківщину. До моменту депортації Бутіна перебуватиме під вартою агентів ICE.
У російському посольстві у Вашингтоні раніше повідомили, що "формальних перешкод для повернення Бутіної немає", а її закордонний паспорт "завчасно передали імміграційній владі США для прискорення депортації".
Нагадаємо, що Україна видала Ізраїлю громадянина цієї країни Амоса Дова Сільвера, який заснував мережу для поширення наркотиків TeleGrass.
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