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​Ізраїльського наркобарона з другої спроби депортували з України

Засновника TeleGrass депортували вночі 18 серпня
Україна видала Ізраїлю громадянина цієї країни Амоса Дова Сільвера, який заснував мережу для поширення наркотиків TeleGrass.
​Ізраїльського наркобарона з другої спроби депортували з України Фото: прокуратура міста Києва

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер був екстрадований до держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", - повідомила прессекретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook вранці 18 серпня.

Нагадаємо, що екстрадиція мала відбутися ще 15 серпня, але за допомогою трьох співробітників Служби безпеки України ізраїльтянин втік перед посадкою в літак.

Його затримали через день в Умані.

Згодом, СБУ відсторонила співробітників, що упустили Сільвера в аеропорту.

Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.

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