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СБУ таки спіймала ізраїльського наркобарона-втікача

Найближчим часом його планують екстрадувати в Ізраїль відповідно до чинного законодавства
Служба безпеки України затримала ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік від правоохоронців в аеропорту "Бориспіль".
СБУ таки спіймала ізраїльського наркобарона-втікача

Крім того, затримали трьох співробітників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі Сільвера з "Борисполя" під час екстрадиційних заходів, повідомила пресслужба СБУ.

Нагадаємо, що вчора, 16 серпня, ізраїльський "наркобарон" Амос Дов Сільвер утік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час депортації в Ізраїль. 

Згодом, СБУ відсторонила співробітників, що упустили Сільвера в аеропорту.

Амос Дов Сільвер був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.

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