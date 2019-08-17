СБУ таки спіймала ізраїльського наркобарона-втікача

Найближчим часом його планують екстрадувати в Ізраїль відповідно до чинного законодавства

Служба безпеки України затримала ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік від правоохоронців в аеропорту "Бориспіль".

Крім того, затримали трьох співробітників СБУ, яких підозрюють у допомозі втечі Сільвера з "Борисполя" під час екстрадиційних заходів, повідомила пресслужба СБУ.

Нагадаємо, що вчора, 16 серпня, ізраїльський "наркобарон" Амос Дов Сільвер утік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час депортації в Ізраїль.

Згодом, СБУ відсторонила співробітників, що упустили Сільвера в аеропорту.

Амос Дов Сільвер був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.