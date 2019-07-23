США подарують українським прикордонникам два катери
Про це повідомив радник програми експертного контролю та безпеки кордонів Посольства США Кевін Кільєр на міжнародній конференції в Києві, інформує "Укрінформ".
Кільєр також зазначив, що США сприятимуть розвитку корабельно-катерного складу Держприкордонслужби України.
"Ми працюємо з українською стороною в питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу в розвитку не тільки інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновити флот. Тому було прийнято рішення про надання Морській охороні Прикордонної служби двох катерів, які будуть обслуговувати 25 осіб", - сказав він.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що Америка продовжить допомагати Україні через агресію РФ, в тому числі і на морі. Кільєр підкреслив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки не тільки для України, а й для всього світу. США розуміють, що Україна потерпає від Російської Федерації через перешкоду свободі судноплавства.
"Україна - це ворота між Сходом і Європою, тому ми повинні допомагати Україні", - додав він.
Крім того, США виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування в Маріуполі і Бердянську, і зараз необхідно створити сучасні центри їхньої постійної дислокації і ремонту суден.
Тим часом голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що одним із пріоритетів відомства є створення самодостатньої Морської охорони, здатної ефективно захищати морські кордони й адекватно протидіяти викликам.
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