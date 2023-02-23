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США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS

23 лютого 2023, 14:35
США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS
Фото: з вільного доступу
Конгрес США не заперечує купівлю Польщею пускових установок HIMARS. Це дозволить незабаром підписати контракт на закупівлю 500 установок.
Конгрес США не висловив заперечення щодо купівлі Польщею пускових установок HIMARS, відтак незабаром буде підписано контракт на закупівлю Варшавою цього виду озброєння.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Завершилася процедура мовчазного погодження Конгресом США контракту на майже 500 пускових установок HIMARS для Польщі. Це означає, що Конгрес схвалив продаж цих найсучасніших далекобійних артилерійських систем Збройним силам Польщі. Контракт незабаром буде підписано", — написав Блащак.

Після реалізації цього контракту Польща стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх було 375 одиниць станом на 2021 рік.

 

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