США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS

Конгрес США не висловив заперечення щодо купівлі Польщею пускових установок HIMARS, відтак незабаром буде підписано контракт на закупівлю Варшавою цього виду озброєння.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Завершилася процедура мовчазного погодження Конгресом США контракту на майже 500 пускових установок HIMARS для Польщі. Це означає, що Конгрес схвалив продаж цих найсучасніших далекобійних артилерійських систем Збройним силам Польщі. Контракт незабаром буде підписано", — написав Блащак.

Після реалізації цього контракту Польща стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх було 375 одиниць станом на 2021 рік.