США погодилися продати Україні "Джавеліни"
За словами тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, йдеться про продаж озброєнь, інформує LB.ua.
"Так. Ми готові продати це озброєння Україні. Обидва уряди погоджують умови", - сказав він журналістам у п'ятницю.
Перша партія "Джавелінів" на 47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року. Посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила.
Восени 2017 року американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.
Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж. Улітку 2019 року посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння.
У червні 2019 року Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував проєкт закону, який пропонує збільшити до 300 млн доларів і суттєво розширити політику допомоги в питанні безпеки України в оборонному бюджеті на 2020 рік.
Нагадаємо, що делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
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