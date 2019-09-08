США погодилися продати Україні "Джавеліни"

Україна і США ведуть переговори про нові поставки протитанкових комплексів Javelin.

За словами тимчасового повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, йдеться про продаж озброєнь, інформує LB.ua.

"Так. Ми готові продати це озброєння Україні. Обидва уряди погоджують умови", - сказав він журналістам у п'ятницю.

Перша партія "Джавелінів" на 47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року. Посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила.

Восени 2017 року американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно.

Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж. Улітку 2019 року посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння.

У червні 2019 року Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував проєкт закону, який пропонує збільшити до 300 млн доларів і суттєво розширити політику допомоги в питанні безпеки України в оборонному бюджеті на 2020 рік.

Нагадаємо, що делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.