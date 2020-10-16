США поновлять польоти над окупованим Кримом

Рейси над Дніпром все ще вважають небезпечними

США дозволили своїм авіакомпаніям поновити польоти у районах повітряного простору окупованого Сімферополя вже з 27 жовтня.

Про це йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США (FAA), повідомляє "Громадське".

У документі зазначають, що рішення ухвалили через «зміну умов в Україні та супутніх ризиків для цивільної авіації США». Раніше польоти над анексованим Кримом вважались надто небезпечними для цивільних рейсів, тож США ввели відповідну заборону до 27 жовтня 2020 року. Після закінчення цього терміну заборона буде автоматично скасованою.

Водночас польоти над окупованими територіями України в районі Дніпра авіаційне управління зазначає як «небезпечні». Заборону літати повітряним простором над Дніпром продовжили ще на рік ㅡ до 27 жовтня 2021 року.

Що це за заборона?

У 2014 році Федерального авіаційного управління США ввело заборону на здійснення цивільних рейсів над територіями України, де проводились бойові дії або відзначалось загострення ситуації. Окрім заборони літати над Дніпром та Сімферополем, FAA обмежила рейси в аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпра. Однак вже у 2018 році цю заборону зняли.

Після анексії Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще в березні 2014 року. У Крим продовжують курсувати російські літаки.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».

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