На собаках в армії США випробовують окуляри доповненої реальності
Окуляри оснащені камерою, через яку військові зможуть бачити все, що відбувається з твариною, повідомляє "Громадське". Поки прототип пристрою провідний, для того, щоб він працював потрібно тримати собаку на повідцю. Але вчені планують зробити бездротову версію приблизно за два роки.
Пес в окулярах доповненої реальності
Фото: U.S. Army
Навіщо собакам AR-окуляри?
Окуляри для собак не є чимось незвичним: вони їх носять, щоб захистити очі від вітру, піску чи води. Проте окуляри доповненої реальності - нова розробка.
Військових собак залучають до пошуку вибухівок, але для того, щоб орієнтуватися на місцевості, їм потрібні вказівки. Кінолог має бути поруч і направляти собаку, але це небезпечно і для людини, і для тварини. Окуляри доповненої реальності дозволяють військовим безпечно давати вказівки тваринам на відстані.
Раніше для дистанційного контакту використовували аудіозв'язок, камери та рацію, закріплені на спині тварини. Військові могли бути на відстані від небезпечних об'єктів та давати команди. У цьому способі виявили недолік - словесні команди збивають собак.
Окуляри доповненої реальності пропонують альтернативу. Собак направлятимуть за допомогою візуальних вказівок в окулярах. У цей час кінолог завдяки камері спостерігатиме, що відбувається біля собаки, та оцінюватиме ризики.
А собакам це не зашкодить?
У дослідній лабораторії армії кажуть, що ні, бо собаки вже привчені до носіння звичайних окулярів. Там пояснили, що собаки інакше реагують на доповнену реальність - їм непотрібно з нею взаємодіяти. Для успішної роботи тварин тільки потрібно привчити реагувати на візуальні сигнали.
Також в армії запевнили, що для кожної тварини будуть робити індивідуальний набір з окулярами для їхньої ж зручності.
Нагадаємо, що вчені навчилися робити цифрових собак за допомогою однієї камери
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