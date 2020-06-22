Вчені навчилися робити цифрових собак за допомогою однієї камери

Автори дослідження кажуть, що створення цифрової моделі собаки може допомогти у багато чому

Спеціалісти з Університету Бата (Велика Британія) розробили програмне забезпечення, за допомогою якого можна оцифрувати собаку без використання технології захоплення руху - з використанням лише однієї камери.

Про це повідомляється на сайті університету, зазначає "Громадське".

Програмне забезпечення розробили вчені з CAMERA, дослідницького центру захоплення руху Університету Бата.

Приклад створення цифрової моделі собаки за допомогою спеціального костюма з маркерами

Фото: Університет Бата

Технологія захоплення руху широко поширена зокрема в індустрії розваг, коли актори вдягають костюми з великою кількістю маркерів, які відслідковують у тривимірному просторі низка камер. Потім ці дані використовують для створення цифрового персонажа.

Використовують таку технологію і в спорті задля вивчення руху спортсменів, а також під час реабілітації хворих.

Однак технологія захоплення руху, особливо при використанні на тваринах, є дорогим задоволенням, бо вимагає коштовного обладнання та великої кількості маркерів.

Спеціалісти з CAMERA змогли оцифрувати 14 собак різної породи з місцевого притулку - від гончої до мопса. Вони не використовували костюми з маркерами і змогли записати рухи тварин лише за допомогою однієї відносно дешевої RGBD-камери.

Це так звана камери глибини, яка не лише записує червоний, зелений та синій (RGB) кольори у кожному пікселі, але й записує відстань до камери від кожного пікселя.

Автори дослідження кажуть, що створення цифрової моделі собаки може допомогти у багато чому, наприклад, для виявлення кульгавості, контролю за відновленням хворої тварини.

"Для індустрії розваг наше дослідження допоможе створити реалістичніший рух віртуальних тварин у фільмах та відеоіграх. Власники собак також можуть використати його для створення тривимірного цифрового зображення свого улюбленця на своєму комп’ютері, що дуже весело!", - сказав професор Даррен Коскер.

Він також додав, що попри існування великої кількості досліджень з автоматичного аналізу руху людини без маркерів, про тварин у цьому питанні часто забувають.

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