Роботи-собаки Boston Dynamics надійшли в продаж

Доставка робота після замовлення займе від шести до восьми тижнів

На сайті компанії відкрився онлайн-магазин, де можна придбати модель Spot Explorer за ціною 74,5 тисячі доларів.

Американська компанія Boston Dynamics оголосила про початок вільних комерційних продажів свого чотириногого робота Spot. Ціна - 74,5 тисячі доларів, повідомляє "Економічна правда".

На сайті компанії відкрився онлайн-магазин, де можна придбати модель Spot Explorer за ціною 74,5 тисячі доларів. Ще дві моделі Spot Enterprise і Spot Academic доступні за попереднім замовленням.

Раніше роботи-собаки Boston Dynamics поставлялися тільки для вибіркових військових компаній, тепер їх може придбати будь-яка компанія, але лише на території США.

Для іноземних покупців передбачається оренда робота на договірних умовах. Доставка робота після замовлення займе від шести до восьми тижнів.

"Spot Explorer призначений для розробників, бажаючих вивчити, як гнучкі мобільні роботи можуть бути адаптовані для різних завдань від промислової інспекції до розваг. Spot готовий до роботи прямо з коробки", - йдеться в описі товару.

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