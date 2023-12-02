США пообіцяли $3 млрд на кліматичну допомогу бідним країнам – Bloomberg

Про це оголосить віцепрезидент США Камала Харріс на саміті COP28.

США планують виділити три мільярди доларів для фонду Організації Об'єднаних Націй, створеного з метою допомогти країнам, що розвиваються, скоротити викиди парникових газів та адаптуватися до зміни клімату — зусилля, які можуть допомогти відновити довіру до обіцянок багатих країн щодо підтримки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обіцянка підтримки Зеленого кліматичного фонду, про яку повідомили представники Державного департаменту США напередодні запланованого виступу віцепрезидента Камали Харріс на кліматичному саміті COP28 в суботу, 2 грудня, стане доповненням до нових зобов'язань на загальну суму 9,3 мільярда доларів, про внески до якої вже оголосили Велика Британія, Франція, Німеччина, Японія та інші країни. Це вже другий раунд поповнення фонду, і внесок США ще більше його розширить.

Зобов'язання адміністрації президента Штатів Джо Байдена слідує за постійним збільшенням грантів, кредитів та іншого фінансування, яке США спрямовували на боротьбу зі зміною клімату протягом останніх років, намагаючись оговтатися від президентства Дональда Трампа, який вивів країну з Паризької кліматичної угоди та скасував фінансування основних ініціатив щодо стримування глобального потепління.

Вважається, що цей внесок допоможе зміцнити довіру до США на COP28. Під час переговорів на нещодавніх кліматичних самітах обмеження фінансування і тривала неспроможність багатих країн забезпечити його сприяли глибокій недовірі і напрузі. Очікувалося, що багатий світ надаватиме 100 мільярдів доларів на рік на кліматичне фінансування для країн з економікою, що розвивається, починаючи з 2020 року, але, схоже, він запізнився з цим показником на два роки.

Після того, як США побудували свою економіку, спалюючи викопне паливо, і сьогодні виробляють найбільшу частку парникових газів в атмосфері, вони також перебувають під тиском необхідності надавати більшу підтримку країнам, які несуть на собі основний тягар глобального потепління.

За словами представника Державного департаменту, міжнародне фінансування кліматичних програм США досягнуло 5,5 мільярдів доларів у 2022 році, що більш ніж утричі перевищує 1,3 мільярда доларів, виділених у 2021 році. Цього року фінансування кліматичних програм у США перевищить 8,25 мільярда доларів, сказав чиновник, що ставить країну на шлях до потенційного виконання амбітної мети Байдена - виділити 11,4 мільярда доларів у 2024 році.

Обіцяне нове фінансування на 2024-2028 роки залежить від асигнувань з боку Конгресу США, де подібні плани витрат зустріли опір з боку законодавців-республіканців.

Представники адміністрації Байдена сподіваються заручитися підтримкою, скориставшись більшою поінформованістю про фонд ООН і його роботу.

США пропустили конференцію зі збору коштів для фонду в жовтні на тлі суперечок у Конгресі щодо бюджету уряду. Австралія, Італія, Швеція і Швейцарія також утрималися від нових внесків. Початковий загальний обсяг внесків дехто сприймав як розчарування, оскільки він був нижчим за 10,3 мільярда доларів, запропонованих для запуску фонду у 2014 році.

Усе це - лише невелика частина від сотень мільярдів доларів, необхідних до кінця десятиліття, щоб допомогти країнам, що розвиваються, побудувати більш стійку інфраструктуру, захистити джерела водопостачання та іншим чином адаптуватися до зміни клімату. Сюди не входять гроші, необхідні для розвитку безвуглецевої енергетики для досягнення цілей Паризької угоди.

Раніше повідомлялось, що планета мчить до небезпечного підвищення температури на 3 градуси.