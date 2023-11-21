Планета мчить до небезпечного підвищення температури на 3 градуси – глава ООН
Плани щодо припинення викидів парникових газів з метою обмеження глобального потепління далеко не достатні для запобігання небезпечної зміни клімату, попередила організація ООН.
У своєму щорічному звіті про розрив у рівнях викидів Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) заявляє, що плани дій урядів усього світу по боротьбі зі зміною клімату не зможуть обмежити глобальне підвищення температури нижче 1,5-2°C у цьому столітті.
Про це пише Sky News.
Це обмеження було метою історичної Паризької угоди, укладеної в 2015 році, коли майже 200 країн погодилися, що обмеження глобального потепління необхідно, щоб уникнути надзвичайно руйнівних наслідків.
За даними ЮНЕП, нинішні зобов'язання ставлять світ на шлях глобального потепління на 2,5-2,9°C.
"Жоден із цих сценаріїв не є прийнятним для багатьох людей, які живуть у низинних районах, прибережних громадах, пожежонебезпечних зонах, районах, схильних до посухи, або районах, схильних до повені. Тому нам дійсно потрібно активізувати дії", - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.
За прогнозами вчених, при потеплінні на 3 градуси світ може пройти кілька катастрофічних точок неповернення: від нестримного танення крижаних щитів до висихання тропічних лісів Амазонки.
"Нинішні тенденції ведуть нашу планету до тупикового підвищення температури на 3°с.розрив у викидах більше схожий на каньйон викидів", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Щоб утримати потепління на рівні 1,5 або 2°C, викиди повинні скоротитися на 28-42% до 2030 року, йдеться в доповіді ЮНЕП, і цей рік, як очікується, стане найспекотнішим за більш ніж 100 тисяч років.
Організація додала, що "невтомні" зусилля щодо припинення викидів, які в основному виникають внаслідок спалювання викопного палива, "необхідні" для зменшення цього розриву викидів.
У доповіді говориться, що жодна з країн "Великої двадцятки" не скорочує викиди темпами, відповідними їхнім цілям із балансування забруднення - так званому "чистому нулю".
Експерти відзначають, що якщо плани дій всіх країн по боротьбі зі зміною клімату, відомі як визначені на національному рівні вклади (NDC), і зобов'язання по нульовому рівню викидів (вуглецевої нейтральності) будуть виконані, обмеження підвищення температури на 2°c стане можливим.
"Зобов'язання з вуглецевої нейтральності в даний час не вважаються такими, що заслуговують довіри", - додали в ЮНЕП.
Тим часом, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що рівні парникових газів, що нагрівають клімат, в атмосфері досягли нового рекордного рівня.