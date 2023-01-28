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ПОЛІТИКА

США попередять Близький Схід про наслідки за допомогу росії

28 січня 2023, 18:01
США попередять Близький Схід про наслідки за допомогу росії
Колаж zn.ua
Фізичні особи та установи ризикують втратити доступ до американських ринків

Заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки США Брайан Нельсон під час поїздки до Туреччини і Близького Сходу має намір попередити країни і компанії, що вони можуть втратити доступ до американського ринку, якщо будуть вести бізнес з суб'єктами, на яких поширюються американські обмеження, йдеться в матеріалі Reuters

Нельсон відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину з 29 січня по 3 лютого, там він зустрінеться з урядовцями, а також представниками бізнесу та фінансових установ.

"Фізичні особи та установи, що працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через ведення бізнесу з суб'єктами, що потрапили під санкції", - сказав представник Міністерства фінансів США.

Нельсон обговорить протидію Казначейства США спробам росії обійти санкції, запроваджені через війну проти України; дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні, незаконні фінансові ризики, що підривають економічне зростання, та іноземні інвестиції.

Нагадаємо, Японія, яка цього року головує у "Великій сімці", очікує, що вторгнення росії в Україну домінуватиме в переговорах між найбільшими економіками світу з розвиненою економікою.

РосіяСШАБлизький Східсанкці

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