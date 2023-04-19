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ПОЛІТИКА

США попередили НАТО, що путін ще може застосувати ядерну зброю

19 квітня 2023, 15:24
США попередили НАТО, що путін ще може застосувати ядерну зброю
Фото: news.bigmir.net
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила союзників по НАТО, що кремлівський диктатор все ще може застосувати ядерну зброю.

США закликали союзників по НАТО зберігати пильність щодо ознак того, що президент росії путін може застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти Україні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час відкриття щорічної конференції НАТО з контролю над озброєннями, пише Reuters.

"Ми всі стежили й хвилювалися, що владімір путін використає те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або використає якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але в умовах керованого ескалаційного ризику. Дуже важливо стежити за цим", - сказала Шерман.

За її словами, оголошення путіна 25 березня про те, що росія готується розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, "є його спробою використати цю загрозу керованим способом".

Шерман сказала, що Сполучені Штати продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними з іншими 30 членами НАТО, "щоб усі знали... наше становище".

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на відкритті конференції назвав план путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі частиною багаторічної моделі "небезпечної, безвідповідальної ядерної риторики", яка посилилася разом із "жорстокістю проти України".

За його словами, Альянс "дуже уважно стежить за тим, що вони (росія) роблять".

Генсек НАТО додав, що попри агресивну риторику, поки не спостерігалося жодних змін у ядерній позиції росії, які вимагали б будь-яких змін у ядерній позиції Альянсу.

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор путін заявив, що планує розмістити на території білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він аргументував тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

За словами диктатора, росіяни вже переобладнали десять білоруських літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передали білорусам ОТРК Іскандер, які можуть нести ядерний заряд. Також він заявив, що до 1 липня у білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

СШАвійнаядерна зброяНАТО

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