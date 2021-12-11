США попередили ЄС про потенціну небезпеку вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Громадське".
Вашингтон стежить за нарощуванням російських військ поблизу українського кордону, тож американські чиновники поінформували колег у ЄС про занепокоєння щодо можливого вторгнення.
Водночас у Сполучених Штатах вважають, що наступ Росії на Україну малоймовірний. Один із чиновників пояснює це тим, що "російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах". Однак кажуть, що у Росії є план відповіді на нібито провокації з боку України.
Перед тим держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив, що є занепокоєння щодо того, що Росія може повторити вторгнення, як у 2014 році, пише CNN.
"Росія може зробити серйозну помилку, намагаючись повторити те, що вона вчинила ще у 2014 році. Коли вона зібрала війська вздовж кордону, перетнула суверенну українську територію і зробила це, неправдиво переконуючи, ніби у відповідь на провокацію", - заявив політик.
Водночас заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у коментарі ТАСС зазначив, що "Росія не планує і ніколи не планувала [вторгнення]".
Нагадаємо, що США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною, наголошують на її масштабності
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