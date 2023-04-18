США попереджають компанії про ухиляння від обмеження цін на російську нафту – ЗМІ

За заявою OFAC, особи або компанії, які ухиляються від цінової межі або порушують її, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Міністерство фінансів США опублікувало попередження американським компаніям про можливі ухилення від обмежень на ціну нафти, що експортується трубопроводом Східний Сибір - Тихий океан (ВСТО) і через порти на сході росії.

Про це повідомляє Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства заявило, що йому відомі повідомлення про те, що ВСТО та інша сира нафта, що експортується через тихоокеанські порти, такі як Козьміно, можуть торгуватися вище за цінову межу в 60 доларів, встановлену для росії західними країнами, і що Організації США могли несвідомо надавати послуги для цих угод.

Країни Великої сімки, включаючи США та ЄС, з кінця минулого року запровадили обмеження на російські постачання сирої нафти в рамках санкцій проти росії після її вторгнення до України у лютому 2022 року.

"Ці американські постачальники послуг можуть не знати, що вони надають покриті послуги, пов'язані з російською нафтою, купленою вище за граничну ціну, оскільки неамериканські особи, які брали участь в експорті, могли надати неповні або помилкові документи або використовувати інші методи обману", - заявило OFAC у першому попередженні, що стосується цінової межі.

У рамках схеми обмеження цін компаніям країн G7 та ЄС дозволяється надавати фінансові послуги, такі як транспортування, страхування та фінансування російської нафти та нафтопродуктів, лише в тому випадку, якщо вони продаються вище за встановлену межу.

OFAC заявило, що деякі танкери можуть маніпулювати своїми системами автоматичної ідентифікації, щоб приховати свої заходи до Козьмина чи інших портів. Схема може маскувати переведення з корабля на корабель, щоб приховати походження російської нафти.

У відомстві заявили, що судновласники та інші постачальники послуг можуть використовувати записи і свідоцтва учасників нафтового ринку про те, що російська нафта, яку вони обслуговують, була закуплена нижче ліміту, щоб уникнути штрафів.

За заявою OFAC, особи або компанії, які ухиляються від цінової межі або порушують її, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Попередження повідомляє сировинним брокерам і трейдерам, що витрати на доставку, фрахт та страхування не включені у граничні ціни, але відсутність докладного опису таких витрат може бути використана для приховування покупок російської нафти понад встановлену межу. OFAC також рекомендувало трейдерам зберігати документи, що свідчать про те, що російська нафта та нафтопродукти були куплені за ціною або нижчою за межу.

Раніше повідомлялось, що глави МЗС країн G7 пообіцяли виступити єдиним фронтом проти агресивного вторгнення рф в Україну, заявивши, що зобов'язуються посилити і забезпечити дотримання жорстких санкцій проти москви.