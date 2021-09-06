Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США послабили обмеження для подорожей в Україну

Серед країн із найнижчим рейтингом ризику COVID-19 США вважають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз
Центр з контролю та профілактики захворювань послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.
США послабили обмеження для подорожей в Україну Фото: Google

Центр з контролю та профілак 61 країну світу США вивели зі списку найбільш небезпечних "рівня 4" для подорожей через поширення COVID-19, повідомляє "Економічна правда".

Ще 50 країнам Штати знизили небезпеку до "рівня 2" або "рівня 1".

До списків "безпечних країн" потрапила і Японія, де мають відбутися Олімпійські ігри.

Серед країн із найнижчим рейтингом ризику COVID-19 США вважають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз та Албанію.

Серед перелічених на "рівні 3" є Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, Гондурас, Угорщина та Італія.

Американців, які мають бажання подорожувати Україною, закликають проявляти "підвищену обережність через злочини та громадянські заворушення".

Крім того, громадян США застерігають від подорожей в окуповані Крим і території Донбасу.тики захворювань послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.

Читайте також: Звіт США підтвердив можливість витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2021 14:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.