США послабили обмеження для подорожей в Україну

Центр з контролю та профілактики захворювань послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.

Центр з контролю та профілак 61 країну світу США вивели зі списку найбільш небезпечних "рівня 4" для подорожей через поширення COVID-19, повідомляє "Економічна правда".

Ще 50 країнам Штати знизили небезпеку до "рівня 2" або "рівня 1".

До списків "безпечних країн" потрапила і Японія, де мають відбутися Олімпійські ігри.

Серед країн із найнижчим рейтингом ризику COVID-19 США вважають Сінгапур, Ізраїль, Південну Корею, Ісландію, Беліз та Албанію.

Серед перелічених на "рівні 3" є Франція, Еквадор, Філіппіни, Південна Африка, Канада, Мексика, Росія, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Україна, Гондурас, Угорщина та Італія.

Американців, які мають бажання подорожувати Україною, закликають проявляти "підвищену обережність через злочини та громадянські заворушення".

Крім того, громадян США застерігають від подорожей в окуповані Крим і території Донбасу.тики захворювань послабив рекомендації щодо подорожей у понад 110 країн, включаючи Японію напередодні Олімпійських ігор, а також Україну.

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