США повернули п'ятьох ув'язнених американців з Ірану – CNN

П’ятеро колишніх ув’язнених в Ірані американців вже летять до Катару в межах угоди, досягнутої з Тегераном.

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на представника катарської влади.

"Їх везуть катарським урядовим літаком в Доху, який вилетів з аеропорту Тегерана в понеділок вдень за місцевим часом. На борту також двоє родичів затриманих і посол Катару в Тегерані", - пише CNN.

Звільнення американців завершило багаторічний етап зусиль щодо їх повернення додому. 3 з тих були ув’язнені більше 5-ти років. Особи ще 2ох американців публічно невідомі.

США визнав всіх п'ятьох американців незаконно затриманими.

Нагадаємо, що в березні російські спецслужби схопили журналіста WSJ, який писав про ПВК "вагнер".