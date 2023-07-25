США повернулися до складу ЮНЕСКО

Сполучені Штати після майже 5-річної перерви знову стали членом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Про це інформує Інтерфакс.

У штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбулася офіційна церемонія з підняття американського прапора, на якій були присутні гендректорка організації Одрі Азулай, перша леді США Джилл Байден та перша леді Франції Бріжит Макрон.

Джилл Байден під час промови заявила про важливу роль Сполучених Штатів у збереженні культурної спадщини та сприяння розвитку освіти і науки у світі.

США вийшли з ЮНЕСКО 31 грудня 2018 року за президентва Дональда Трампа. Він мотивував рішення про вихід необхідністю повної перебудови організації і негативним її ставленням до політики Ізраїлю в регіоні. Ізраїль також оголосив про вихід із ЮНЕСКО після того, як у грудні 2017-го Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує рішення американського президента Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею країни.