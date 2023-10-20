США повернуть дві системи "Залізний купол" Ізраїлю

Міністерство оборони США відправить раніше куплені в Ізраїлю дві системи протиракетної оборони "Залізний купол" назад для захиститу від ракет.

Про це повідомляє Reuters.

За словами анонімних американських посадовців і помічника конгресмена США, Пентагон повідомив членам Конгресу що системи "Залізний купол" планують повернути назад Ізраїлю в аренду, але вони залишаться власністю Америки.

Помічник конгресмена додав, що передача систем Ізраїлю може відбутися протягом декількох днів.

Пентагон розглядав і випробовував їх як спосіб захисту території острова Гуам від китайських ракет.

Минулого року екс міністр оборони заявив, що "Залізний купол" не підійде Україні.