США повертають в Ірак 17 тисяч украдених артефактів
Про це повідомляє The Guardian, пише "Громадське".
Після вторгнення Збройних сил США разом із союзниками в Ірак у 2003 році з країни зникли десятки тисяч артефактів. Частину пам'яток незаконно вивезли з країни або знищили, зокрема представники "Ісламської держави".
Сполучені Штати шукають розграбовані артефакти. Зокрема, у 2019 році влада вилучила глиняну табличку з частиною "Епосу про Гільгамеша", якому приблизно 3500 років. Цей епос вважається одним із найдавніших творів людства.
Табличка, яку вивезли з Іраку контрабандою, спочатку була у лондонського торговця старожитностями. Згодом її придбав американський торговець, а потім артефакт виставили в музеї Вашингтона.
Фото: Twitter The Washington Post
Американська влада домовилась із Багдадом про повернення артефактів, які вилучили у торговців та музеїв США. Міністр культури Іраку Хасан Надхім зазначив, що частину пам'яток уже передали до посольства Іраку.
Натомість табличку з "Епосом про Гільгамеша" повернуть в Ірак наступного місяця, після завершення юридичних процедур.
Частина стародавньої спадщини Іраку знищена внаслідок конфліктів, руйнувань та грабежів. Так, після 2014 року "Ісламська держава" здійснила рейди на історичні місця країни. Бойовики викрадали, а потім продавали артефакти через мережу контрабанди.
Тепер влада Іраку за допомогою інших країн намагається віднайти та повернути втрачені пам'ятки.
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