Зокрема частину одного з найдавніших літературних творів людства

США повертають в Ірак 17 тисяч украдених артефактів, зСполучені Штати повертають в Ірак понад 17 тисяч артефактів, які викрали та вивезли після війни у 2003 році. Серед пам'яток є частина одного з найдавніших літературних творів людства - "Епос про Гільгамеша".

Про це повідомляє The Guardian, пише "Громадське".

Після вторгнення Збройних сил США разом із союзниками в Ірак у 2003 році з країни зникли десятки тисяч артефактів. Частину пам'яток незаконно вивезли з країни або знищили, зокрема представники "Ісламської держави".

Сполучені Штати шукають розграбовані артефакти. Зокрема, у 2019 році влада вилучила глиняну табличку з частиною "Епосу про Гільгамеша", якому приблизно 3500 років. Цей епос вважається одним із найдавніших творів людства.

Табличка, яку вивезли з Іраку контрабандою, спочатку була у лондонського торговця старожитностями. Згодом її придбав американський торговець, а потім артефакт виставили в музеї Вашингтона.

Фото: Twitter The Washington Post