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У Туреччині знайшли храм Афродіти, якому 2500 років

Перші знахідки, які свідчили про існування в цьому районі храму, було знайдено у 2016 році
Залишки храму Афродіти, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років, були знайдені археологами в Урлі, що в турецькій провінції Ізмір, на заході країни.
У Туреччині знайшли храм Афродіти, якому 2500 років Храм афродіти / фото "Украінформ"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Cumhuriyet.

"Під час наших досліджень виявили храм Афродіти, знахідка датована V століттям до нашої ери... Руїни храму вражають. Афродіта була дуже шанована у той час", - розповіла Еліф Копарал, доцент кафедри археології університету мистецтв ім. Мімара Сінана в Стамбулі, яка керує розкопками.

Науковиця повідомила, що розкопки в цьому районі почалися ще в 2006 році, перші знахідки, які свідчили про існування в цьому районі храму, було знайдено у 2016 році. Археологи таким чином вже визначили його приблизну площу та створили схему.

Храм вдалося знайти завдяки скануванням ґрунту, а також попереднім знахідкам. Зокрема, йдеться про могили знатних людей громади того часу та печери, які майже використовуються як священні місця. Загалом було виявлено 35 давніх поселень, у т.ч. 16 з них періоду пізнього неоліту.

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04 01 2021 13:49
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