На Хортиці знайшли поховання скіфського воїна, якому приблизно 2500 років

Похований воїн, за давніми мірками, був гігантом — його зріст сягає приблизно 1,8 метра

Археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі виявила на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого оцінюють у 2500 років.

Про це повідомило "Громадсське" з почиланням на заповідник.

"Поховання здійснено в земляній катакомбі, глибиною близько трьох метрів. Наші пращури доклали великих зусиль, аби поховання захистити від грабіжників, бо вхід до катакомби було закладено великою кількістю важких гранітних валунів", — розповіли в заповіднику.

Зазначається, що похований воїн, за давніми мірками, був гігантом — його зріст сягає приблизно 1,8 метра. У похованні археологи також виявили залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

Окрім того, як розповіли в "Хортиці", над цим похованням у давнину наші пращури влаштували кромлех — коло із гранітних каменів — символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.

Експедиції на "Хортиці"

Цю археологічну експедицію очолював провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця, кандидат історичних наук Дмитро Никоненко.

Два десятиліття тому на Хортиці на цьому ж місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, в яких виявили предмети побуту, античний посуд, прикраси та бронзове дзеркало скіфських модниць.

"Подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалось городище, повз яке проходили переправи та місце торгівлі із грецькими купцями", — зауважують в заповіднику.

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