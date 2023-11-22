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CУСПІЛЬСТВО

У Перу археологи знайшли тисячорічні мумії дітей

22 листопада 2023, 21:29
У Перу археологи знайшли тисячорічні мумії дітей
Фото: AFP
Поруч із ними знайшли мумію дорослої людини.

У Перу археологи розкопали чотири дитячі мумії, яким щонайменше тисяча років.

Про це пише Reuters.

Місце знахідки колись слугувало для священних ритуалів, а тепер воно розташоване в одному з найстаріших районів сучасної Ліми. На черепах мумій ще збереглося волосся.

Дослідники вважають, що знайдені діти походили з культури Ічма, яка розвивалася на центральному узбережжі Перу до того, як імперія інків поширилася на значну частину Андського регіону.

Мумії знайшли разом із керамікою біля підніжжя сходів на невеликому пагорбі, де колись міг бути храм — археологи припускають, що його побудували приблизно 3,5 тисячі років тому.

археологіяПерумумія

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