Конгрес Перу усунув президентку з посади через моральну недієздатність

В останні роки Перу охопила хвиля злочинності.

Увечері 10 жовтня Конгрес Перу оголосив імпічмент президентці Діні Болуарте. Причиною стали розчарування зростанням злочинності та невдалі спроби уряду стримати насильство.

Про це повідомляє The New York Times.

Парламент підтримав усі чотири подання про імпічмент — за відставку Болуарте проголосували одностайно 122 депутати. Рішення ухвалено на підставі конституційного положення про "постійне моральне недієздатність". Якщо Конгрес не обере нового лідера зі свого складу, обов’язки президента до виборів 12 квітня виконуватиме спікер парламенту Хосе Джері.

Зміщення Болуарте, лідерки соціалістичної партії "Свобода Перу", стало різким поворотом з боку правих і центристських партій, які раніше підтримували її уряд.

В останні роки Перу охопила хвиля злочинності — кількість випадків вимагання зросла до понад 2 тисяч на місяць, а на тлі нападів із вибухівкою й вбивств водіїв громадського транспорту президентка кілька разів вводила надзвичайний стан. Однак ці заходи не дали результатів.

На початку жовтня резонанс викликала стрілянина під час концерту в Лімі, коли невідомі на мотоциклах відкрили вогонь по музичному гурту, поранивши кількох його учасників.

Діна Болуарте очолила країну у 2022 році після арешту президента Педро Кастільйо, але її рішення залишитися при владі попри обіцянку піти у відставку спровокувало масові протести, унаслідок яких загинули 49 осіб. Нині Болуарте перебуває під слідством за підозрою у порушеннях прав людини.