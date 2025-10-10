Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Конгрес Перу усунув президентку з посади через моральну недієздатність

10 жовтня 2025, 21:26
Конгрес Перу усунув президентку з посади через моральну недієздатність
джерело altavoz
В останні роки Перу охопила хвиля злочинності.

Увечері 10 жовтня Конгрес Перу оголосив імпічмент президентці Діні Болуарте. Причиною стали розчарування зростанням злочинності та невдалі спроби уряду стримати насильство.

Про це повідомляє The New York Times.

Парламент підтримав усі чотири подання про імпічмент — за відставку Болуарте проголосували одностайно 122 депутати. Рішення ухвалено на підставі конституційного положення про "постійне моральне недієздатність". Якщо Конгрес не обере нового лідера зі свого складу, обов’язки президента до виборів 12 квітня виконуватиме спікер парламенту Хосе Джері.

Зміщення Болуарте, лідерки соціалістичної партії "Свобода Перу", стало різким поворотом з боку правих і центристських партій, які раніше підтримували її уряд.

В останні роки Перу охопила хвиля злочинності — кількість випадків вимагання зросла до понад 2 тисяч на місяць, а на тлі нападів із вибухівкою й вбивств водіїв громадського транспорту президентка кілька разів вводила надзвичайний стан. Однак ці заходи не дали результатів.

На початку жовтня резонанс викликала стрілянина під час концерту в Лімі, коли невідомі на мотоциклах відкрили вогонь по музичному гурту, поранивши кількох його учасників.

Діна Болуарте очолила країну у 2022 році після арешту президента Педро Кастільйо, але її рішення залишитися при владі попри обіцянку піти у відставку спровокувало масові протести, унаслідок яких загинули 49 осіб. Нині Болуарте перебуває під слідством за підозрою у порушеннях прав людини.

ПеруДіні Болуартеімпічмент

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється