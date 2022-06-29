Прапредки людини з печер у ПАР жили на мільйон років раніше, ніж вважалося

Першу скам'янілість австралопітека у Стеркфонтейні було знайдено в 1936 році. Відтоді там було виявлено сотні зразків

Вік скам'янілостей давніх пращурів людини з печер Стеркфонтейн становить 3,4–3,6 мільйона років, що на мільйон років більше, ніж вважалося раніше.

Досліджені нещодавно рештки належать австралопітекам, що жили, як раніше гадали 2-2,6 млн років тому. Дослідники використали нову технологію для вивчення відкладень. Нинішні відкриття щодо печер, які є частиною об’єкта спадщини ЮНЕСКО "Колиска людства", допомагають встановити нові деталі еволюції людини.

Для датування печерних відкладень учені використали метод дослідження космогенних нуклідів - рідкісних радіоактивних ізотопів, які утворюються під впливом космічних променів, - алюмінія-26 і берилія-10. Обидва містяться у кварці. Алюміній-26 утворюється, коли мінерал піддається впливу космічних променів, перебуваючи лише на поверхні землі. Радіоактивний розпад цього ізотопу вказує нас час, коли кристали були "поховані" в печерах, потрапивши туди разом зі скам'янілостями.

Таким чином дослідники визначили, що всі відкладення в печерах, зокрема й скам'янілості австралопітеків, датуються віком від 3,4 до 3,6 млн років. Тепер вони більш як на мільйон років старші від інших виявлених в Африці решток предків людини.