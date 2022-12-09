Вчені розкрили таємницю “космічного” кинджала Тутанхамона

Зброя фараона була виготовлена методом низькотемпературного кування з метеориту, що впав, ймовірно, в Сирії

Група вчених з Японії та Єгипту вивчила кинджал із метеоритного заліза, знайдений у гробниці Тутанхамона, та розкрила таємницю його виготовлення.

Про це повідомляє Phys.org з посиланням на статтю у журналі Meteoritics & Planetary Science.

Зазначається, що 35-сантиметровий залізний кинджал було виявлено археологами у похоронній камері Тутанхамона у Долині Царів у 1920-х роках. Знахідка спантеличила вчених, тому що залізний вік почався через століття після смерті фараона і на той момент люди ще не володіли потрібними технологіями.

Як припустили археологи, лезо кинджала було виготовлено з метеориту, знайденого десь поблизу. Люди кували безліч знарядь із метеоритного заліза за тисячі років до поширення знань про металургію. Такі речі дуже високо цінувалися як у Єгипті, так і за його межами.

Дослідження 2016 року підтвердило метеоритне походження заліза кинджала, проте залишилися питання щодо технології його виготовлення.

Вивчивши структуру леза на мікроскопічному рівні за допомогою рентгенівського сканування, фахівці виявили конкреції заліза, нікелю, марганцю і кобальту, що містяться в ньому. У почорнілих плямах на лезі знайшли також сірку, хлор, кальцій та цинк.

Розподіл хімічних елементів вказав на те, що кинжал виготовили з октаедриту – найпоширенішого класу залізних метеоритів.

Присутність сульфіду заліза, а також характерний тонкий візерунок на клинку вказують на те, що він був викований за відносно низької температури – менше 950°C.

Оскільки хімічний аналіз не дозволяв виявити місце виготовлення кинджалу, вчені зуміли встановити його за допомогою серії табличок віком 3400 років, відомих як Амарнський архів.

Вони виявили записи про якийсь залізний кинджал у золотих піхвах, який був подарований Аменхотепу III, дідові Тутанхамона, королем Мітанні, області в Анатолії, коли фараон одружився з його дочкою.

Це дозволяє припустити, що метеорит міг приземлитися біля сучасної Сирії.