Україна домоглася відводу судді у справі «скіфського золота»

Апеляційний суд Амстердама ще 2 вересня 2020 року розпочав слухання щодо відводу судді у справі про належність "скіфського золота".

Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про «скіфське золото» щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, рішення суд оголосив сьогодні у письмовому вигляді, без публічних слухань.

"Для нас це дуже важлива перемога, яка дозволить розглядати справу незалежним суддею. І забезпечить принцип змагальності у цьому апеляційному провадженні. Хочу відзначити професійну та чудову роботу наших нідерландських колег. Ми розраховуємо на неупереджене судочинство", - сказав у коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі адвокат Андрій Карнаухов – партнер адвокатського об’єднання "Сергій Козьяков та Партнери".

Апеляційний суд Амстердама 2 вересня 2020 року розпочав слухання щодо відводу судді у справі про належність "скіфського золота". Під час засідання одній з трьох суддів стало зле, слухання перервали. Після перерви головуюча суддя зазначила, що все, що відбувалося 2 вересня, до інциденту, прийнято до уваги.

Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язок з Росією.

1 листопада 2019 року суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС2", тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь "Промнефтьстроя". А представництво інтересів "Промнефтьстроя" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

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