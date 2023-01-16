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CУСПІЛЬСТВО

США повідомили, коли може відбутися дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн"

16 січня 2023, 10:37
США повідомили, коли може відбутися дев'ята зустріч у форматі
Фото: Главком
Дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав може відбутися ближче до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України.
 
Вона нагадала, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня. "І ми вважаємо, що буде ще одна в лютому, коли ми якраз наближатимемося до річниці війни росії в Україні", – зазначила Сміт.
 
Вона підкреслила, що такі зустрічі дуже важливі. Так, за її словами, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін щомісяця переконує понад 50 країн за столом. І мова йде не лише про союзників по НАТО, а й про країни з усього світу, які віддані підтримці України через безпекову допомогу.
 
"Вони приходять до кімнати і чують безпосередньо від українських командирів, часто міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюють це, намагаються визначити дуже стислі терміни, коли союзники можуть активізуватися і задовольнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана. Знову ж таки, це те, що ми робимо щомісяця", – сказала Сміт.
 
Раніше повідомлялося, що у межах підготовки до найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України 20 січня 2023 року міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт провела телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої вони, серед іншого, обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та способи координації подальшої військової підтримки України, зокрема щодо бойових машин піхоти та зенітно-ракетного комплексу Patriot.
 
СШАНімеччинавійнавійськова технікаміністр"Рамштайн"

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