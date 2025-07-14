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США продадуть НАТО зброю для України на приблизно $10 млрд – ЗМІ

14 липня 2025, 20:58
США продадуть НАТО зброю для України на приблизно $10 млрд – ЗМІ
Джерело: .ukrinform
І це лише перша з поставок.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшення поставок зброї європейським союзникам для подальшої передачі в Україну.

Про це повідомляє Axios

Одна з перших хвиль американських поставок, коли США продасть союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів.

"Поставки, які в кінцевому підсумку призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Це кардинальна зміна політики Трампа, який спочатку відмовлявся стати на бік України і донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не допустити ескалації війни", – пише видання. 

Раніше також Трамп погрожує москві тарифами, якщо вона не піде на угоду про мир в Україні.

 

СШАвійна

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