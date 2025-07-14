США продадуть НАТО зброю для України на приблизно $10 млрд – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп пообіцяв збільшення поставок зброї європейським союзникам для подальшої передачі в Україну.
Про це повідомляє Axios.
Одна з перших хвиль американських поставок, коли США продасть союзникам по НАТО озброєння на суму близько 10 мільярдів доларів.
"Поставки, які в кінцевому підсумку призначені для України, включають ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Це кардинальна зміна політики Трампа, який спочатку відмовлявся стати на бік України і донедавна наполягав, що постачатиме лише оборонну зброю, щоб не допустити ескалації війни", – пише видання.
Раніше також Трамп погрожує москві тарифами, якщо вона не піде на угоду про мир в Україні.