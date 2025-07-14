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Трамп погрожує москві тарифами, якщо вона не піде на угоду про мир в Україні

14 липня 2025, 19:41
Трамп погрожує москві тарифами, якщо вона не піде на угоду про мир в Україні
Фото: twitter.com/robertarampton
Він дав кремлю чергові 50 днів.

Президент США Дональд Трамп оголсоив, що дуже розчарований оосією, адже не добився від президента рф путіна угоди про припинення війни. 

Про це він сказав в Овальному кабінеті під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. 

Також Трамп пригрозив російській стороні "дуже суворими тарифами".

"Я розчарований президентом путіним, бо думав, що ми матимемо угоду ще два місяці тому, але, здається, до неї справа не дійшла", - заявив Трамп. 

Він також сказав, що введе "дуже суворі тарифи" проти росії , якщо не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні впродовж наступних 50 днів. 

Раніше ми писали, що сьогодні в Білому домі розпочалась зустріч Трампа і Рютте.

 

війнаДональд Трамп

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