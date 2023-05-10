Сполучені Штати й надалі продовжать тренування підрозділів ЗСУ на новій техніці.

Крім того, також відбуватимуться навчання веденню тактики за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Навчання продовжуються у Графенвері", – сказав представник оборонного відомства США.

Він додав, що зараз там перебувають понад 2000 українських військових.

"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", – зазначив представник Пентагону.

За його словами, подальші тренування залежатимуть від того, скільки підрозділів ЗСУ зможе відправити для проведення навчань.