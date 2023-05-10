США і надалі навчають українських військових у Німеччині
Крім того, також відбуватимуться навчання веденню тактики за стандартами НАТО на полігоні в німецькому Графенвері.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Навчання продовжуються у Графенвері", – сказав представник оборонного відомства США.
Він додав, що зараз там перебувають понад 2000 українських військових.
"Ми зможемо й надалі забезпечувати цей вид підтримки, цю здатність навчати українців, допоки зберігатиметься потреба", – зазначив представник Пентагону.
За його словами, подальші тренування залежатимуть від того, скільки підрозділів ЗСУ зможе відправити для проведення навчань.Раніше Пентагон підтвердив, що ЗРК Patriot в Україні збила російський "Кинджал".