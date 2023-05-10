Пентагон підтвердив, що ЗРК Patriot в Україні збила російський "Кинджал"
Саме цю гіперзвукову ракету путін називав недосяжною для існуючих засобів ППО.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я можу підтвердити, що вони (українські військові – ред.) збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", – заявив речник Пентагону, генерал Патрік Райдер.
Сполучені Штати та країни-партнери передали Україні системи Patriot і цілий перелік інших установок, які зараз застосовуються українські військові для оборони.Генерал додав, що міжнародне співтовариство продовжить нарощувати засоби ППО України і буде забезпечувати їх боєприпасами, аби посилити обороноздатність країни.