Пентагон підтвердив, що ЗРК Patriot в Україні збила російський "Кинджал"

Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що ЗСУ за допомогою зенітно-ракетного комплекса Patriot збили російську ракету "Кинджал".

Саме цю гіперзвукову ракету путін називав недосяжною для існуючих засобів ППО.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що вони (українські військові – ред.) збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", – заявив речник Пентагону, генерал Патрік Райдер.

Сполучені Штати та країни-партнери передали Україні системи Patriot і цілий перелік інших установок, які зараз застосовуються українські військові для оборони.