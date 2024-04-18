Пентагон вимагає від Конгресу фінансування для України, заявляючи про жахливу ситуацію на фронті

Зараз ситуація на полі бою починає "дещо змінюватися" на користь росії, і окупанти досягають поступових успіхів.

Представники Міноборони США зустрілися з законодавцями з Палати представників, аби розповісти їм про "жахливі умови" на фронті в Україні та закликати схвалити допомогу нашій державі.

Про це повідомляє Associated Press, цитуючи слова голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та міністра оборони Ллойда Остіна.

"Незалежно від того, чи це боєприпаси, чи транспортні засоби, чи платформи — росіяни перевершують Україну, — наголосив Браун. — Я просто скажу вам, що Україна зараз стикається з жахливими умовами на полі бою".

А очільник Пентагону зробив акцент на тому, що значення у цьому випадку має час. Він зауважив, що просто зараз ситуація на полі бою починає "дещо змінюватися" на користь росії, і окупанти досягають поступових успіхів.

"Перед українцями стоїть завдання утримати лінію", — сказав Остін.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкти про іноземну допомогу, в тому числі фінансування для України та Ізраїлю, винесуть на голосування ввечері 20 квітня. Український документ передбачає виділення 61 млрд доларів, з яких 23 млрд можуть бути використані на поповнення американських арсеналів для подальшого їх спрямування ЗСУ.